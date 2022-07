Østigard-Napoli, il giocatore ha deciso: la sua speranza per il futuro

Continua ad essere uno dei nomi più discussi in ambito Napoli quello di Leo Østigard, difensore di proprietà del Brighton che ha giocato gli ultimi sei mesi con la maglia del Genoa.

Quello del norvegese è il nome designato dal ds Giuntoli per completare il pacchetto di centrali azzurri e sostituire Tuanzebe, tornato al Manchester United dopo 6 mesi incolori in prestito a Napoli. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta le ultime novità riguardo alla trattativa per lui.

Napoli Ostigard (Getty Images)

Østigard vuole solo il Napoli: la speranza per la firma

Il quotidiano, in particolare, evidenzia il forte interesse del Torino per lui, il quale starebbe provando ad accontentare le richieste del Brighton. Il giocatore però vuole solo il Napoli e ha fatto percepire questa volontà al club inglese attraverso il suo agente Jim Solbakken. Østigard, infatti, non ha alcuna voglia di perdere l’occasione di perdere l’opportunità di giocare la Champions League con il Napoli.

La speranza del giocatore era , ed è ancora, quella di aggregarsi al gruppo azzurro già per l’inizio del ritiro di Dimaro. Allo stato attuale, però, con 8 giorni rimanenti all’inizio del ritiro, sembra più probabile che si debba aspettare un po’ per vederlo con la maglia azzurra. Per il momento si trova ad Åndalsnes, a casa sua, in attesa di buone notizie.