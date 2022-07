Home » News Calcio Napoli » Futuro Cavani? Lo vuole un ex allenatore del Napoli, la situazione

Al termine di una stagione non semplice, considerati i numerosi infortuni che lo hanno più volte tenuto lontano dal campo, il Matador Edinson Cavani a partire da oggi rientra nella lista svincolati di questa sessione estiva di calciomercato. Come free agent, quindi, l’ex centravanti del Napoli si guarda intorno per cercare una nuova destinazione e una nuova maglia da indossare.

Cavani (Getty Images)

Tra le varie possibilità, il calciatore uruguaiano è stato accostato anche alla Salernitana in Serie A, ma senza la definizione concreta di una trattativa tra le parti. L’esperto di calciomercato Nicolò Schira ha parlato di un interesse del Valencia e di Rino Gattuso nei confronti del Matador. Secondo quanto riportato dal giornalista sul proprio profilo Twitter, l’ex attaccante del Manchester United avrebbe manifestato l’interesse di giocare nella Liga e la Spagna potrebbe dunque essere la sua futura meta.

Di seguito quanto scritto da Schira:

“Edinson Cavani vorrebbe giocare nella Liga: il Valencia ha mostrato interesse per l’uruguaiano, che è un free agent. Gattuso considera El Matador il principale obiettivo come possibile nuovo attaccante“.