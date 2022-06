Pallone d’Oro Africano, c’è una scelta a sorpresa: escluso il giocatore del Napoli!

Nella giornata odierna si è tenuta la nomination preliminare per quanto riguarda l’assegnazione del CAF Award: Calciatore africano dell’anno.

Sono stati eletti 30 giocatori africani che poi, in occasione della cerimonia ufficiale, si dovrebbero contendere il Pallone d’Oro.

In particolare, come riportato dal quotidiano nigeriano Peoples Gazzette, pare che Osimhen non sia stato inserito in questa lista preliminare.

In tal caso, dunque, il nigeriano non sarebbe uno dei 30 candidati per la vittoria finale del Pallone d’Oro.

Victor Osimhen (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Non sono bastati all’attaccante 18 gol e 6 assist in 36 partite per conquistare un posto nei 30 possibili vincitori.

Difatti, questa scelta sta facendo davvero tanto discutere in Nigeria considerando che Osimhen ha saltato anche diverse partite causa infortunio.

Fanno parte invece della lista dei candidati gli azzurri Kalidou Koulibaly e Frank Anguissa oltre che ovviamente Manè, vincitore della scorsa edizione, Salah e Mahrez.

Per i due napoletani sarà difficile vincere ma sicuramente potrebbero ottenere un ottimo piazzamento nella classifica finale.