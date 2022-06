Kvaratskhelia-Juventus, l’agente del georgiano svela un retroscena a sorpresa

Il calciomercato del Napoli è iniziato in netto anticipo quest’anno: la società partenopea ha già annunciato gli acquisti di Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia, arrivati per sostituire i partenti Faouzi Ghoulam e capitan Loreno Insigne.

L’attaccante georgiano è molto atteso in città, i tifosi del Napoli non vedono l’ora di poter ammirare le sue giocate. In questo fine settimana, l’ex Dinamo Batumi arriverà a Napoli e dovrebbe esserci anche la presentazione ufficiale a Castel Volturno. Il georgiano poi partirà con la squadra per il ritiro di Dimaro Folgarida e lì potrà finalmente iniziare ad allenarsi con i suoi nuovi compagni di squadra.

Khvicha Kvaratskhelia (FOTO – Getty Images)

Intanto, dalla Georgia, arriva un retroscena a sorpresa: Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, ha rivelato che il classe 2001 georgiano era a un passo dalla Juventus. Queste le sue parole al canale Youtube “Nobel”:

“Avevamo un pre-accordo con la Juventus, ma saltò tutto quando Paratici lasciò i bianconeri: se Fabio (Paratici, ndr) non fosse andato via, Kvaratskhelia oggi sarebbe un giocatore della Juventus. Paratici avrebbe voluto portarlo anche in Premier League al Tottenham, ma solo con la formula del prestito e a noi non interessava. Abbiamo avuto contatti anche con Massara, il direttore sportivo del Milan, ma solo il Napoli era realmente interessato e ha fatto un’offerta concreta”.