Presentazione Kvaratskhelia al Napoli, spunta una data: volo già prenotato

Il Napoli al termine della stagione 2021-22 ha detto addio al suo capitano Lorenzo Insigne. Insigne, che aveva il contratto in scadenza il 30 giugno, ha firmato a gennaio con il Toronto. L’esperienza in MLS è già cominciata per l’ex numero 24 azzurro, con il Napoli che ha già trovato il suo sostituto e lo attende con ansia e trepidazione.

Si tratta di Kvicha Kvaratskhelia, esterno georgiano classe 2001 che sta incantando tutti con la Dinamo Batumi e con la nazionale georgiana. Il talento di Kvaratskhelia è cristallino e le sue accelerazioni palla al piede hanno già infiammato l’entusiasmo dei tifosi. Il laterale è già un calciatore del Napoli, nonostante abbia finito la stagione in corso alla Dinamo Batumi.

Come riportato da Repubblica cresce l’attesa di vedere il georgiano in maglia azzurra. Kvaratskhelia prenderà parte ad entrambi i ritiri pre-stagionali e, quindi, la sua presentazione ufficiale è più vicina che mai. La presentazione avrà luogo in questo fine settimana, e presenzierà ovviamente anche il presidente De Laurentiis. Come spiegato dal quotidiano, il classe 2001 ha anche prenotato il volo che lo porterà in Italia alla corte di Luciano Spalletti.