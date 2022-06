Il destino di Fabian Ruiz sembra sempre più lontano dal Napoli. Con un contratto in scadenza a giugno del 2023, sembra che non ci sia la volontà da parte dell’andaluso di proseguire con il club azzurro.

Ulteriore conferme sull’addio del centrocampista arrivano proprio dalla Spagna. Come riportato poco fa con un tweet del giornalista Matteo Moretto, Fabian avrebbe ufficialmente deciso di non rinnovare con il Napoli: a questo punto, il calciatore – stando alla medesima fonte – o andrà via in quest’estate o dirà addio agli azzurri a fine stagione.

Moltissime squadre sarebbero interessate al centrocampista spagnolo, specialmente quelle di Madrid. Quindi il Real di Ancelotti, colui che lo portò a Napoli, e l’Atletico di Simeone, pronti a darsi battaglia per il numero 8 azzurro.

FOTO: Getty – Fabian Ruiz Napoli

Possibile ‘caso Milik 2.0’?

Una situazione simile è già accaduta con Arkadiusz Milik, che decise di non voler rinnovare il proprio contratto. La decisione della società, in quel caso, fu di mettere fuori rosa l’attaccante polacco. L’ex Ajav fu ceduto poi nella finestra invernale di mercato, evitando così l’addio a parametro zero.

Succederà la stessa cosa con Fabian? A differenza della circostanza appena descritta, lo spagnolo nell’economia del gioco di Spalletti è fondamentale, più di quanto lo fosse Milik in quel momento per il Napoli. Inoltre, a novembre ci saranno le convocazioni per il mondiale e restare fuori squadra complicherebbe parecchio i piani di Fabian, già adesso non particolarmente nei piani del CT Luis Enrique.