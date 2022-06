MERCATO NAPOLI – Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, è intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, per parlare di un possibile scambio tra Andrea Petagna e Giovanni Simeone. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli gradisce il profilo di Simeone e vorrebbe inserirlo come contropartita nella trattativa con Petagna, con possibile destinazione Verona. Ma questa ipotesi pare sia tramontata, perché gli scaligeri sono ad un passo dallo svincolato Djuric. Petagna è sul mercato, ma è difficile l’arrivo dell’argentino se non dovesse essere prima ceduta la punta italiana. Inoltre, anche il Siviglia segue il Cholito“.

Andrea Petagna ha trovato poco spazio nell’ultima stagione con la maglia del Napoli. L’ex Atalanta ha collezionato 32 presenze nella scorsa stagione – 24 in Serie A, 7 in Europa League e una in Coppa Italia – per un totale però di appena 1003 minuti disputati (conditi da 4 gol). L’attaccante potrebbe quindi lasciare il Napoli per una squadra che lo metta al centro del progetto.

Giovanni Simeone, invece, è stato uno dei protagonisti del sorprendente campionato dell’Hellas Verona. L’attaccante ha viaggiato su numeri molto importanti per tutto l’arco del campionato, mettendo a segno 17 gol e fornendo 6 assist in 36 gare disputate.