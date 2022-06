Il Napoli continua a tenere sott’occhio Josip Brekalo. L’attaccante del Wolfsburg, che l’ultima stagione ha giocato in prestito al Torino, è uno dei principali obiettivi della società azzurra.

Con Dries Mertens destinato a non rinnovare il contratto e Matteo Politano sempre più destinato all’addio, con il Valencia particolarmente interessato, Giuntoli&Co stanno lavorando per rimpiazzare gli esuberi e rendere competitivo il Napoli del futuro. Oltre a Deulofeu e Solbakken, c’è da registrare l’interesse da parte del Napoli per l’ala del Wolfsburg.

Calciomercato Napoli Brekalo (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Brekalo è reduce da una buona stagione in maglia granata. Il club di Cairo l’avrebbe anche voluto riscattare, ma s’è tirato indietro su richiesta del giocatore che vuole giocare la Champions League. Una possibilità che il Napoli può garantirgli e per questo motivo i contatti sono in corso: il Wolfsburg valuta il suo cartellino sui 10 milioni di euro.

Il calciatore croato è un’ala sinistra, ma può giocare anche sulla fascia opposta. Molto dinamico, è veloce, forte fisicamente, bravo nella conduzione della palla in corsa e soprattutto abile nel superare in dribbling.