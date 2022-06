Zanoli e Zerbin, c’è l’ammissione del ds: “Sono interessanti, ma c’è un problema”

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” per parlare, tra le altre cose, di un possibile interessamento da parte dei grigiorossi per Zanoli e Zerbin. Di seguito quanto evidenziato:

“Zanoli e Zerbin? C’è grande attenzione sui giovani, quelli del Napoli sono interessanti e sicuramente adocchiati non soltanto da noi ma anche da altri club”.

Alessandro Zanoli ha totalizzato 13 presenze durante la scorsa stagione, di cui 12 in campionato e 1 in Europa League. Il terzino azzurro si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa e ha sostituito degnamente Giovanni Di Lorenzo quando è stato necessario.

Alessio Zerbin, invece, in prestito al Frosinone ha giocato senza dubbio la migliore stagione della sua giovane carriera. Il calciatore si è guadagnato il premio giocatore del mese AIC per dicembre e gennaio grazie alle sue brillanti prestazioni. Zerbin ha segnato 9 gol e fornito 3 assist in tutte le competizioni con la maglia dei ciociari durante la scorsa stagione.