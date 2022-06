Calciomercato Napoli, Giuntoli cerca il colpo: ci vogliono 10 milioni!

Secondo quanto riportato dalla Rai, il Napoli ha sondato nuovi profili per rafforzare il reparto offensivo, orfano dell’ex capitano Lorenzo Insigne.

Calciomercato Napoli Brekalo (Getty Images)

Tra i nuovi nomi accostati al Napoli, c’è un ritorno di fiamma: Josip Brekalo. Nelle ultime ore, arrivano conferme riguardanti l’intensificarsi dei contatti fra il Napoli e l’entourage dell’esterno croato. La richiesta del Wolfsburg è: 10 milioni per una cessione a titolo definitivo. Il giocatore già in passato è stato accostato agli azzurri ma, non si è mai trovato un accordo; nonostante ciò, a quanto pare, il ds Giuntoli non ha mollato la presa ed pronto ad affondare il colpo.

Durante la passata stagione, Brekalo ha giocato in prestito al Torino, dimostrando di essere pronto ad effettuare il grande salto e a giocare in una big. Ha partecipato attivamente alla fase realizzativa dei granata, segnando 7 gol e fornendo 2 assist ai suoi compagni. Inoltre, il croato è un giocatore molto duttile, è in grado di ricoprire praticamente tutti i ruoli del tridente d’attacco e, per questo motivo, potrebbe far comodo a Mister Spalletti.

Giuseppe Esposito