Bellissimo regalo di Insigne a una nonnina super tifosa del Napoli: videochiamata a sorpresa (VIDEO)

Lorenzo Insigne è arrivato da tre giorni a Toronto, pronto per iniziare questa nuova esperienza oltreoceano. L’ormai ex capitano del Napoli è stato accolto come una star dai suoi nuovi tifosi e non vede l’ora di scendere in campo.

Intanto, nella giornata di ieri, il talento di Frattamaggiore ha assistito per la prima volta a una partita della sua nuova squadra dal vivo: Insigne era presente in tribuna al BMO Field per assistere al match di MLS tra Toronto e Atlanta.

Lorenzo Insigne (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Proprio da Toronto, Insigne è stato protagonista di un bellissimo gesto: l’ex capitano azzurro ha fatto una videochiamata a sorpresa a Nonna Luisina, una nonnina super tifosa del Napoli.

Il video della signora dove piangeva proprio per l’addio di Insigne è diventato virale e così, il calciatore napoletano ha voluto farle questa sorpresa, chiedendo proprio un numero dove poter chiamare e parlare con lei. Nonna Luisina è rimasta molto sorpresa e si è emozionata quando ha visto Insigne dall’altra parte dello schermo.