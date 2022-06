“Un Giorno all’Improvviso”, coro a sorpresa al concerto di Ultimo: poi la richiesta su Napoli-Roma

Questa sera, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, è andato in scena il concerto del cantante romano Ultimo. Il più giovane cantante italiano a suonare negli stadi ha emozionato con una grandissima performance davanti a un Maradona sold out per l’occasione. Domani sera, Ultimo replicherà con un’altra data sempre nello stadio di Fuorigrotta.

Concerto Ultimo Napoli

Sul finire del concerto, però, c’è stata una scena da pelle d’oca: nel momento in cui il cantante è rientrato in camerino a cambiarsi prima dell’ultima canzone, dalla curva è partito il celebre coro “Un giorno all’improvviso”. A quel punto, tutto lo stadio ha iniziato a intonare il coro del Napoli e ha reso l’atmosfera magica.

Inoltre, durante il concerto, Ultimo ha fatto una richiesta allo stadio, lanciando anche un bel messaggio sportivo: il cantante romano ha chiesto di riformare il gemellaggio che legava Napoli e Roma. Secondo Ultimo, le due città sono le più belle del mondo e sono molto simili, motivo per cui le due tifoserie devono tornare ad amarsi.