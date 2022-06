Insigne re di Toronto: “Sarà una grande esperienza” – VIDEO

Ieri è stato il grande giorno di Lorenzo Insigne a Toronto. L’ex capitano del Napoli saluta definitivamente la sua città, ma non si può dire che in Canada non si sentirà a casa.

Nella serata italiana di ieri (a Toronto era ancora pomeriggio) Insigne è stato accolto come un re al Little Italy, dove tanti tifosi si sono riuniti per salutarlo e riempirlo di affetto e cori. Tra questi, immancabile Un giorno all’improvviso, dedicato ad Insigne che ha subito voluto ringraziare tutti per il caloroso benvenuto, partendo subito da un “All for one”:

“Grazie a tutti per essere venuti, spero di riuscire a dare il mio contributo al Toronto. Sarà una grande esperienza, è la prima volta che mi allontano da Napoli. Sarà molto bello essere qui per me e la mia famiglia: grazie dell’accoglienza, sono molto felice.

Cercherò di ricambiare questo affetto in campo con le mie prestazioni. Ho deciso di venire qua dopo aver parlato con il presidente, che mi ha spiegato questo grande progetto. È molto affascinante, spero di portare il Toronto alla vittoria“. Di seguito il video.

L’attesa era notevole anche prima dell’arrivo di Insigne, con tanti tifosi e tifose di tutte le età pronti a dargli il proprio benvenuto.