De Laurentiis ha le idee chiare, lo cede anche alla Juventus: la cifra

Fabian Ruiz è sempre più lontano dal Napoli. Il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza fissato al prossimo anno e in questo momento la distanza per il rinnovo sembra piuttosto ampia. D’altronde, non sembra che il Napoli abbia intenzione di privarsi di lui a costo zero e questo, pertanto, obbliga gli azzurri a trovare una soluzione per cederlo già durante questa sessione di calciomercato.

Calciomercato Napoli Fabian Ruiz Juventus (Getty Images)

Secondo quanto riportato da Mediaset, la situazione ad oggi è molto chiara: chiunque dovesse presentare un’offerta da almeno 30 milioni di euro, sarebbe ben accetto. L’intenzione della dirigenza azzurra è quella di provare a monetizzare la cessione del calciatore, a prescindere dall’acquirente.

Questo significhe che De Laurentiis e soci sarebbero disposti ad accettare anche un’offerta da parte della rivale di sempre, la Juventus. I bianconeri, però, non sarebbero disposti ad intavolare una trattativa per quella cifra, soprattutto per un giocatore in scadenza tra poco più di un anno. Il rischio, quindi, è che le pretese del Napoli debbano abbassarsi vertiginosamente per evitare di perdere il calciatore a costo zero e, ancora peggio, replicare la situazione già vista con Milik.