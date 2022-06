Serie A 2022-23: tutti i big match del Napoli

È uscito da poco il calendario della Serie A per la prossima stagione. Il Napoli esordirà in casa dell’Hellas Verona, mentre il debutto al Maradona sarà alla seconda giornata, contro il neopromosso Monza.

Già alla terza giornata gli azzurri saranno attesi da un incontro difficile al Franchi, contro la Fiorentina, mentre il primo vero big match arriva alla quinta contro la Lazio, il 4 settembre (ritorno il 5 marzo), quando ci sarà anche il derby tra Milan e Inter e la gara fra Fiorentina e Juventus.

Big match Serie A 2022-23

Si prosegue poi con Milan-Napoli alla settima (andata 18 settembre, ritorno 2 aprile), mentre all’undicesima ci sarà Roma-Napoli (andata 23 ottobre, ritorno 29 gennaio).

Il girone d’andata si concluderà con il botto per gli azzurri, che dopo la pausa per i Mondiali in Qatar se la vedranno prima con l’Inter alla sedicesima, quindi con la Juventus alla diciottesima.

Contro la squadra di Simone Inzaghi l’andata è prevista per il 4 gennaio a San Siro, mentre il ritorno sarà il 21 maggio al Maradona, alla 36esima giornata. Contro i bianconeri, invece, il Napoli giocherà prima in casa (il 15 gennaio), mentre gli azzurri andranno all’Allianz Stadium il 23 aprile.