Massimo Ambrosini, ex giocatore ed ora opinionista e commentatore, è ospite nello studio nel quale si stanno tenendo i sorteggi di Serie A.

In particolare, è intervenuto in occasione del sorteggio dei match tra Napoli ed Inter che si terranno rispettivamente il 4 gennaio a Milano per la sedicesima giornata e il ritorno il 21 maggio a Napoli per la trentaseiesima giornata a Napoli.

Inter-Napoli sarà la prima partita degli azzurri dopo la lunga sosta dedicata ai mondiali.

Inter- Napoli, Napoli-Inter

Di seguito le sue parole:

“Napoli- Inter alla terzultima di campionato potrebbe essere la partita decisiva per lo scudetto, saranno importanti le prime partite del campionato e poi quelle dopo la sosta del mondiale”.

Si prospetta dunque un campionato davvero avvincente, molte squadre stanno rinforzando le proprie rose e riconfermare le posizioni dello scorso anno non sarà facile.

Per stessa ammissione di Spalletti, il Napoli sarà tenuto a disputare una grande stagione perché arrivare tra le prime quattro come lo stagione passata sarà difficile.

Altro dato davvero importante è che tra le prime otto nessuna squadra ha cambiato allenatore pertanto tutte le formazioni partiranno da una base solida.