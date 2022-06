Home » News Calcio Napoli » Fagioli nello scambio tra Napoli e Juve per Fabian? L’agente esce allo scoperto in diretta!

L’agente di Nicolò Fagioli, Andrea D’Amico, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, e ha rilasciato alcune dichiarazioni in relazione ad un possibile interessamento del Napoli per il giovane centrocampista della Juve.

Nicolò Fagioli (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

L’agente ha aspramente smentito le voci di mercato: “Non ho mai parlato di Nicolò con il Napoli. Il progetto dei bianconeri per il ragazzo è chiaro e presto arriveremo ad una decisione comune a noi e al volere del club”.

L’agente ha smentito anche l’inserimento di Fagioli come contropartita in un ipotetica operazione di scambio che porterebbe Fabian Ruiz alla corte di Massimiliano Allegri.

Il centrocampista spagnolo, stando agli ultimi rumors, sarebbe il rinforzo perfetto per il centrocampo bianconero. Durante la passata stagione, l’ex Betis ha dimostrato di essere maturato come regista e metronomo del centrocampo ma soprattutto, ha incrementato il suo apporto in fase realizzativa: 7 gol per lui in Serie A questa stagione, non ne aveva mai realizzati così tanti.

Lo spagnolo è in scadenza nel 2023 e al momento non pare esserci la volontà, da parte del giocatore, di rinnovare. Per questo motivo, si sono piombati su di lui i migliori club d’Europa e le voci su un interessamento della Juventus si fanno sempre più insistenti.

Giuseppe Esposito