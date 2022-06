Non solo Koulibaly: la Juventus punta un altro giocatore del Napoli!

Dopo l’interessamento per Koulibaly mostrato dalla dirigenza della Juventus, un altro giocatore del Napoli è entrato nel mirino del club. Si tratta di Fabian Ruiz, che ha il contratto in scadenza al termine di giugno del prossimo anno e che pare in rottura con il club di Aurelio De Laurentiis. Il centrocampista spagnolo, infatti, avrebbe già manifestato l’intenzione di non voler rinnovare con il Napoli.

FOTO: Getty Images, Fabian Ruiz

Per evitare di perderlo a parametro zero, quindi, il Napoli potrebbe decidere di cederlo in questa sessione di calciomercato. L’edizione odierna de La Stampa avanza l’ipotesi di un interessamento della Juventus nei confronti del centrocampista spagnolo, che potrebbe essere il rinforzo giusto per il 4-3-3.

Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, la società bianconera potrebbe provare anche ad inserire il giovane Rovella (calciatore classe ’01 attualmente in prestito al Genoa) come contropartita per abbassare la prima valutazione di 30 milioni fatta dal Napoli. Fabian Ruiz servirebbe alla formazione juventina per sostituire Rabiot in partenza.