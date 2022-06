Futuro Koulibaly, ristoratore “Bobò” a sorpresa: “Mi ha svelato il suo futuro”

Tra le tante voci sul calciomercato del Napoli, una su tutte spaventa i tifosi azzurri: quella della possibile partenza del baluardo difensivo Kalidou Koulibaly.

Con un contratto in scadenza a giugno 2023, non pare vi sia stato ancora un incontro tra l’entourage del 26 azzurro e la dirigenza. Difficile quindi capire quale sarà il futuro del capitano del Senegal.

Koulibaly (Getty Images)

A far però ben sperare i supporters partenopei interviene Giuseppe Bruno, ristoratore napoletano, proprietario del noto ristorante “Bobò“. Quest’ultimo amico di molti dei calciatori del Napoli. Bruno è intervenuto alla trasmissione “Si gonfia la rete” in onda su Tele 1, rivelando alcuni retroscena sul futuro di Koulibaly.

Le parole di Giuseppe Bruno:

“Ho avuto modo di parlare con Kalidou Koulibaly in più occasioni. Ricordate quando arrivò Rafa Benitez a Napoli? Si parlava di un possibile addio del senegalese, ma il difensore mi disse che non avrebbe voluto lasciare la Campania“.



Anche ora hai parlato con Koulibaly? “Ho avuto modo di parlare con Kalidou anche recentemente ed è accaduta la stessa cosa. Koulibaly mi ha detto che non vuole andare via da Napoli. Inoltre il calciatore ha rifiutato una offerta di quindici milioni di euro a stagione per l’anno prossimo, quando sarà svincolato e di conseguenza proprietario del suo cartellino. Non vi posso dire il nome della squadra“.

Lorenzo Golino