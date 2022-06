Demme, un altro club europeo su di lui

Il nome di Diego Demme é uno di quelli sulla lista dei probabili esuberi in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista tedesco, nonostante le sporadiche presenze collezionate quest’anno, avrebbe attirato l’interesse del Valencia prima, e dei tedeschi dell’Eintracht Francoforte poi.

Diego Demme (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Diego Demme sarebbe pronto a lasciare Napoli; su di lui, negli scorsi giorni, c’era già stato un sondaggio del Valencia di mister Gattuso pronto a mettere sul tavolo circa 8 milioni di euro per il centrocampista. Nelle ultime ore invece, stando a quanto afferma Nicolò Schira, anche l’Eintracht Francoforte sarebbe interessato ad assicurarsi le sue prestazioni . Il club tedesco, campione in carica dell’Europa League, dunque, avrebbe pensato proprio a lui che conosce bene la Bundesliga, per rinforzare il reparto mediano soprattutto in vista della probabile partenza di Filip Kostic. Al momento non c’é nulla di concreto e probabilmente nei prossimi giorni si saprà di più sul futuro del centrocampista tedesco.

Mattia Maietta