CALCIOMERCATO NAPOLI – Domagoj Vida, difensore classe ’89, si libererà a zero il 30 giugno dal Besiktas. Il calciatore croato infatti terminerà la sua esperienza in Turchia dopo 4 stagioni.

Accostato al Napoli più volte nel corso delle ultime settimane, il giocatore è alla ricerca di una squadra che possa accoglierlo da svincolato. Stando a quanto si legge su tuttomercatoweb.com, il club partenopeo lo valuterebbe come nuova possibile operazione ‘alla Juan Jesus’.

Vida (Photo by Friedemann Vogel – Pool/Getty Images)

Non solo il club azzurro, ma anche il Monza – stando alla medesima fonte – sarebbe interessato al difensore 33enne, che porterebbe alla squadra lombarda l’esperienza che manca. L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, vorrebbe completare così il reparto difensivo, dopo aver già firmato per l’ormai ex Inter Andrea Ranocchia. Senza dimenticare, inoltre, che l’ex dirigente del Milan è pronto a mettere le mani su Carboni del Cagliari.

L’ex di Bayer Leverkusen e Dinamo Zagabria ha dalla sua un palmares davvero importante, infatti, vanta la vittoria di tre campionati in tre paesi diversi (Croazia, Turchia e Ucraina), inoltre si è laureato vice campione del mondo nel 2018 con la nazionale croata.

Fernando Graziano