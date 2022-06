Secondo quanto dichiarato da Valter De Maggio, conduttore della trasmissione “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli avrebbe due tentazioni: Adrien Tameze e Antonin Barak.

“Il Napoli se dovesse riuscire a cedere Fabian e Demme avrebbe una doppia tentazione: acquisire dal Verona Tameze e Barak“, queste le parole del giornalista della radio ufficiale del club partenopeo.

Tameze è stato uno dei centrocampisti che più hanno fatto bene nell’ultima stagione. Il calciatore ex Nizza è nel mirino di diverse squadre più blasonate che vorrebbero aggregarlo alle proprie rose in vista della prossima stagione: il Napoli in primis, ma anche la Fiorentina e il Besiktas.

Il centrocampista francese è sotto contratto fino al 2024 e sarebbe valutato tra i 7 e i 10 milioni di euro. Il Verona, però, lo considererebbe un incedibile.

Continua a circolare in orbita azzurra anche il nome di Antonin Barak. Insieme a Tameze è stato uno dei migliori interpreti del centrocampo scaligero nella scorsa stagione. Il trequartista ha siglato 11 reti e fornito 4 assist, lasciando una firma indelebile sul campionato del Verona. Servono circa 20 milioni di euro per portare il centrocampista ceco alla corte di Spalletti.

Restano prima da risolvere, però, le cessioni di Fabian Ruiz e Diego Demme: il primo ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2023 e, al momento, non c’è la minima intesa su un possibile rinnovo; il secondo, invece, non ha trovato continuità con Spalletti e potrebbe lasciare preso il Napoli. Su di lui c’è, tra le altre, il Valencia di Gattuso.