De Laurentiis indagato, cosa rischia il Napoli? Il chiarimento in diretta

Eduardo Chiacchio, avvocato sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmssione “Radio Goal” in merito all’indagine mossa dalla Procura di Napoli nei confronti di Aurelio De Laurentiis e dei vertici del CdA, in merito all’acquisto dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen dalla società francese del Lille. Di seguito quanto evidenziato:

“C’è stato già un processo in due gradi, il Napoli e ADL sono stati entrambi prosciolti dalla giustizia sportiva e sotto questo punto di vista non rischia nulla. Non ci sono alcune possibilità che il Napoli possa avere delle penalizzazioni, visto che l’accusa mossa è la stessa su cui si è espressa la giustizia sportiva”.

De Laurentiis Napoli (Getty Images)

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, la Guardia di Finanza sta eseguendo le perquisizioni a Castel Volturno, a Roma e in Francia. Il contratto del trasferimento di Victor Osimhen al Napoli è stato sequestrato dagli inquirenti, così come riportato dal quotidiano.

A insospettire gli inquirenti sarebbero le modalità attraverso le quali è stato impostato l’affare e la cessione al Lille di tre giovani calciatori della primavera del Napoli.