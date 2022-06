Cavani esce allo scoperto sul suo futuro: “Ho ricevuto queste offerte”

A Napoli ha lasciato un ricordo bellissimo, tutti i tifosi hanno sempre sognato un suo ritorno in città: Edinson Cavani è stato uno dei giocatori più amati all’ombra del Vesuvio. L’attaccante uruguaiano non ha rinnovato con il Manchester United e dovrà decidere la nuova squadra con cui ripartire.

Il giocatore ha più volte espresso il desiderio di voler chiudere la carriera in Sud America, ma forse è ancora presto per lasciare l’Europa. In Serie A, è stato il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, a esprimere pubblicamente la volontà di portare il Matador nella sua squadra. Ma ci sono anche diverse squadre della Liga pronte a fare un assalto a Cavani.

Edinson Cavani (Photo by JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images)

Dopo aver disputato le amichevoli con la sua nazionale, Cavani è attualemente in vacanza nella sua Salto, in Uruguay. Direttamente dal Sud America, l’ex bomber del Napoli è uscito allo scoperto e ha parlato del suo futuro. Queste le sue parole riportate da Gazzetta.it.

“Ho due-tre proposte dall’Europa ma anche dall’Argentina e dal Brasile. Prima però voglio godermi le vacanze, la mia città, e poi analizzerò le proposte, ancora non ho deciso nulla”.

Cavani non ha chiuso nessuna porta a nessun club: il suo futuro è ancora incerto, ma a breve potrebbe arrivare l’annuncio della sua nuova squadra.