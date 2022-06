Il comune di Castel Volturno ordina demolizioni nel centro sportivo del Napoli

La casa del Napoli, il centro il Centro Sportivo SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno, potrebbe ben presto essere protagonista di alcuni spiacevoli cambiamenti.

Come riportato dalla redazione di Casertanews.it, infatti, il comune di Castel Volturno avrebbe emesso un’ordinanza di demolizione per via di alcuni abusi edilizi all’interno del centro di allenamento del Napoli.

Il provvedimento riguarda una tettoia, sorretta da strutture verticali in legno e destinata ad area parcheggio all’aperto, lunga 24,5 metri e larga 11,5 metri.

Napoli Castel Volturno

Oltre a ciò, sotto la lente d’ingrandimento ci sono anche due barriere: la prima di tipo grigliato, composta da pannellature orizzontali sorrette da elementi verticali, per una lunghezza di circa 85 metri e un’altezza pari a circa 4,50 metri.

La seconda, invece, è stata confezionata su tutto il tratto murario che cinge il limite nord dell’area parcheggio per una lunghezza di circa 84,70 metri, composta da pannelli orizzontali agganciati alla sottostante struttura muraria, per un’altezza complessiva di circa 2,50 metri.

E dire che questi sono tutti interventi realizzati di recente. Eppure, il sopralluogo dei tecnici comunali ha determinato la loro abusività.

Da qui, dunque, l’ordinanza all’amministratore unico della società proprietaria del fabbricato a Pinetamare affinché provveda, entro 90 giorni, alla demolizione e alla rimozione degli interventi eseguiti senza alcun titolo edilizio.

In caso contrario dovrà essere il comune, tra tre mesi, a provvedere alla demolizione, a spese del responsabile dell’abuso edilizio contestato.