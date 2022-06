Rinnovo Koulibaly: fissato l’incontro tra Ramadani e De Laurentiis

Sempre più in bilico il futuro di Kalidou Koulibaly con la maglia del Napoli. Il difensore azzurro ha il contratto in scadenza al termine di giugno del prossimo anno e la società vorrebbe evitare di perderlo a parametro zero. Le alternative quindi sono o trovare l’accordo per il rinnovo oppure cedere il calciatore senegalese in questa sessione estiva di calciomercato a fronte di un’alta offerta.

FOTO: Getty Images, Kalidou Koulibaly

Il cartellino fissato da De Laurentiis è di 35-40 milioni per far partire Koulibaly. Ad oggi sul difensore ci sono Juventus, Barcellona, Chelsea e PSG, che sono alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche. Di contro, il numero 26 del Napoli è consapevole di stare per firmare l’ultimo contratto importante della sua carriera (considerando i 31 che compirà domani) e prenderà in considerazione tutte le possibilità.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, i contatti per valutare una possibilità di rinnovo tra De Laurentiis e l’agente Fali Ramadani verranno ripresi di rientro dalle vacanze. Ad oggi mancano offerte concrete presentate al Napoli per Koulibaly, ma la situazione è ancora in una fase di definizione.