Vacanze in Spagna, Politano: “Vedremo cosa succederà con il Napoli”, poi l’indizio sul Valencia!

Intercettato dai microfoni di Sportitalia, Matteo Politano in vacanza a Formentera, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro. L’esterno è in questi giorni al centro di molte voci di calciomercato sul suo conto. Ecco quanto evidenziato:

“Adesso sono in vacanza e penso alle vacanze. In seguito parlerò con il mio procuratore, con la società e decideremo tutti insieme quello che bisogna fare. Io sicuramente tornerò a Napoli, poi vedremo quello che succederà”.

FOTO: Getty – Politano Gattuso

Nel corso dell’intervista è stata formulata anche una domanda molto particolare: “Ti piace la paella valenciana?“. Non una domanda a caso. Si, perché a Valencia si è appena insediato l’ex allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, quest’ultimo da sempre grande estimatore del numero 21 azzurro, il quale lo vorrebbe con lui in questa esperienza spagnola. “Moltissimo“, con un grande sorriso, è stata la risposta di Politano, che così alimenta ancor di più le voci sul proprio futuro lontano dal Napoli.

Gli azzurri, dal canto loro, non si opporrebbero all’addio qualora dovesse arrivare un’offerta ritenuta congrua, ovvero per una cifra che si aggiri intorno ai 15 milioni di euro.