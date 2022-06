Mercato Napoli: arrivata la decisione sul futuro dell’attaccante

MERCATO NAPOLI – In attesa di capirne di più sul futuro di calciatori come Dries Mertens, Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, il Napoli guarda al mercato con la volontà di rinforzarsi e di rimpiazzare le eventuali uscite.

Oltre ai nomi eccellenti, potrebbero andare via dagli azzurri anche chi non è riuscito a imporsi in pianta stabile nelle scelte di Luciano Spalletti, che invoca intanto la riconferma di buona parte della rosa.

Tra di essi, spicca il nome di Adam Ounas: l’esterno algerino ha ancora un anno di contratto con il club azzurro, dopo che quest’ultimo ha fatto attivare l’opzione unilaterale di rinnovo.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, che scrive:

“L’intreccio tra uscite ed entrate poi potrebbe scatenare altri movimenti nella lunga estate del Napoli. Uno dei fronti aperti riguarda Deulofeu, il Napoli sa che dovrà alzare l’offerta sia all’Udinese che al calciatore. S’attende la conclusione definitiva della questione Mertens e la cessione di Ounas, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e piace al Monza e al Torino“.