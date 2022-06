“Kessié al Napoli!”: Bagni svela un retroscena clamoroso

Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live.

L’ex calciatore ha parlato del mercato del Napoli ma soprattutto ha svelato un curioso retroscena riguardante Kessiè.

Di seguito le sue parole:

“Ho proposto molti giocatori al Napoli ma la società non ne ha mai acquistato uno. In ordine di tempo Kessiè è stato l’ultimo che ho proposto a soli 350 mila euro, ma ci sono stati anche i vari Perisic o Gimenez”.

Kessiè in scadenza di contratto con il Milan a breve saluterà i rossoneri e con molta probabilità vestirà la prestigiosa maglia del Barcellona la prossima stagione.

Kessiè (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Bagni ha poi parlato dei due giocatori del Cagliari, Nandez e Joao Pedro, che in questi giorni sono stati accostati al club partenopeo.

“Non acquisterei Nandez del Cagliari perché in un centrocampo a due non mi convince e non fa gol. Non prenderei nemmeno Joao Pedro dato che a Napoli potrebbe non giocare molto e dunque non sarebbe per lui la miglior cosa”.

Infine, si è focalizzato anche sul nuovo acquisto Kvaratskhelia che nelle ultime settimane ha dato prova delle sue doti qualitative con la propria nazionale.

“Kvaratskhelia ha un grande carattere, ma mai mettere pressione sui ragazzi giovani”.

Dunque, Bagni è fiducioso per l’acquisto del nuovo esterno che sulla carta dovrebbe sostituire il partente Insigne ma invita a non mettergli troppa pressione considerata la sua giovane età.