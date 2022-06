Calciomercato Napoli, tre squadre di Serie A su Petagna: la situazione!

Secondo quanto riportato dall’edizione online del Corriere dello Sport, Sampdoria e Torino sarebbero interessate ad Andrea Petagna. Già nella passata sessione di calcio mercato l’attaccante era stato accostato ai blucerchiati.

Il giocatore che in questa stagione ha totalizzato 24 presenze segnando 3 goal potrebbe andare via per trovare più spazio, infatti già nel calcio mercato invernale era stato a un passo dalla cessione ma proprio una rete a Genova convinse Spalletti a farlo restare.

VENICE, ITALY – FEBRUARY 06: Andrea Petagna of Napoli celebrates the second goal during the Serie A match between Venezia FC and SSC Napoli at Stadio Pier Luigi Penzo on February 06, 2022 in Venice, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

In diretta a Radio Kiss Kiss Napoli è stato svelato un vero e proprio retroscena di mercato secondo il quale ci sarebbe stato anche un altro club italiano a chiedere informazioni su di lui.

Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

“Una fonte attendibile dava per fatto il suo trasferimento al Monza, club a cui piace, ma la volontà di rimanere in azzurro dovrebbe prevalere”, ha dichiarato Valter De Maggio durante la trasmissione Radio Goal.