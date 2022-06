Tante le voci di mercato intorno ad Andrea Petagna. Il classe 95′ sembrava sempre più lontano dal Napoli. Rumors smentiti a Radio KissKiss Napoli da Valter De Maggio. Quest’ultimo ha fatto sapere che l’attaccante, attraverso il suo entourage, avrebbe espresso la volontà di rimanere.

Sul 37 azzurro c’erano la Salernitana ed il Monza. La squadra del presidente Berlusconi, inoltre, come rivelato nella giornata di ieri sempre da De Maggio, avrebbe chiesto anche Ounas, inviando al club partenopeo una richiesta ufficiale per i due calciatori azzurri.

FOTO: Getty – Petagna Napoli

Al momento quindi il destino dell’ex Spal sembra quella di rimanere come vice Osimhen. Nella scelta di Petagna potrebbe aver inciso molto la volontà di Spalletti. Il tecnico toscano in più occasioni ha ribadito l’importanza dell’attaccante in rosa.

Tutt’altra storia invece quella di Adam Ounas. L’esterno algerino ha trovato pochissimo spazio nella stagione appena trascorsa. Per lui, come per Petagna, sono molto i club interessati. L’ex Nizza e Crotone vuole dimostrare il proprio talento e per farlo necessita di un minutaggio nettamente maggiore. Minutaggio che al Napoli non è riuscito a trovare.

Lorenzo Golino