Necessità di fondi per il Maradona: la richiesta del Comune al Napoli

La società sportiva calcio Napoli ha maturato un debito nei confronti del Comune per quanto concerne il “fitto” dello Stadio Diego Armando Maradona. Si tratta di 3,5 milioni di euro per il canone dell’impianto di Fuorigrotta, che attualmente servono per effettuare dei lavori di manutenzione.

FOTO: Getty Images, Stadio Maradona

Secondo quanto pubblicato sull’edizione odierna del quotidiano Repubblica, la Commissione Sport e pari opportunità del Comune precisa che l’assessore Ferrante ha segnalato la necessità di agire attraverso una serie di interventi. L’azione di manutenzione straordinaria per lo Stadio Maradona ha un costo di ben 2 milioni di euro, che, non essendo previsti finanziamenti, il Comune non ha la possibilità di coprire.

Da qui emerge la necessità che il Napoli saldi i propri debiti, in modo tale da consentire all’amministrazione comunale di agire con tali lavori sull’impianto. La società sta cercando di rivedere questo credito anche in base alle leggi relative ai canoni post-Covid.

Gli interventi di manutenzione straordinaria risultano essere molto importanti per l’impianto che necessita di tali interventi per garantire la sicurezza dei tifosi e l’efficienza dello Stadio stesso.