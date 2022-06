Calciomercato Napoli, spunta un’alternativa a Petagna dalla Serie A

Potrebbe volgere al termine la storia di Petagna con la maglietta del Napoli. Il centravanti classe ’95, infatti, in questa finestra estiva di calciomercato potrebbe lasciare il club di Aurelio De Laurentiis e cercare una nuova destinazione che gli dia maggiori spazi in campo. Andrea Petagna, infatti, nel corso della stagione appena conclusa ha collezionato 32 presenze, realizzando 4 gol e 5 assist (tra Serie A, Europa League e Coppa Italia).

Un’alternativa all’attaccante azzurro potrebbe essere Giovanni Simeone, pronto a lasciare l’Hellas Verona. Il Presidente Maurizio Setti cerca un’offerta superiore ai 15 milioni per cedere il Cholito e il Napoli potrebbe farsi avanti per iniziare una trattativa. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello sport, che sottolinea però come la dirigenza azzurra non si sia ancora fatta avanti in maniera concreta per Simeone.

FOTO: Getty Images, Simeone

Le strategie future di De Laurentiis, infatti, dipendono da numerosi fattori. In primis, la cessione di Victor Osimhen a fronte di un’offerta esorbitante che raggiunge i 100 milioni: tale circostanza potrebbe ovviamente mescolare le carte in tavola e offrire nuove disponibilità al Napoli.

Da valutare poi vi è anche la partenza o meno di Petagna, che non è ancora data per scontato. Nel caso in cui, l’attaccante italiano dovesse cambiare maglia, la trattativa per il Cholito potrebbe iniziare a prendere forma in maniera concreta.