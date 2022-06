Affare Deulofeu: primo contatto tra De Laurentiis e Pozzo, la situazione

Il profilo dell’attaccante catalano Gerard Deulofeu piace particolarmente al Napoli, che in queste settimane sta trattando con l’Udinese per definire una cifra che sia concorde ad ambedue le parti. Inizialmente vi era molto distacco tra la domanda e l’offerta: De Laurentiis infatti proponeva 13 milioni, mentre il club friulano ne voleva 25.

Calciomercato Napoli Deulofeu (Getty Images)

Ad oggi la distanza è stata molto ridotta e ci sono i margini per concludere l’accordo: il Napoli è disposto a salire a 18 milioni, mentre l’Udinese spinge per i 20. Fondamentale in quest’ottica è l’intervento dei due presidenti, che già più volte hanno trovato in amicizia la giusta quadra per le trattative.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello sport, De Laurentiis e Pozzo sono già scesi in campo per limare i dettagli dell’accordo. C’è stato un primo contatto tra i due presidenti, che hanno valutato anche la possibilità di inserire Ounas come contropartita (soluzione che non è stata accolta in modo favorevole). La sensazione, però, è che vi siano tutte le intenzioni di giungere presto ad un accordo.

Il Napoli offre a Deulofeu un ingaggio da 3 milioni a stagione fino al 2027, quindi con un minimo ritocco rispetto ai 2,8 milioni percepiti all’Udinese.