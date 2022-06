“Andrà via da Napoli!”: rivelazione in diretta alla radio ufficiale

“Diego Demme andrà via da Napoli”. Lo ha rivelato Valter De Maggio, noto giornalista e conduttore radiofonico, durante la sua trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il centrocampista tedesco non ha trovato troppo spazio sotto la guida di Luciano Spalletti e sarebbe alla ricerca di una nuova squadra.

Diego Demme (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

L’ex Lipsia è uno dei nomi in cima alla lista dei desideri di Gennaro Gattuso, neo allenatore del Valencia. Il calciatore ha un bel rapporto con il tecnico calabrese, che lo aveva valorizzato sotto la sua gestione. Il Napoli avrebbe chiesto, così come già annunciato nella giornata di ieri da Sportitalia, una cifra che si aggira intorno tra gli 8 e i 10 milioni di euro.

A confermare la notizia in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli durante “Radio Goal” è stato Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, che ha aggiunto che Demme sarebbe “uno dei preferiti di Gattuso“. La squadra spagnola si priverà di Carlos Soler nella prossima sessione di calciomercato e potrebbe trovare nel 4 azzurro il sostituto ideale.