VIDEO – Osimhen show con la Nigeria: poker, due assist e vittoria per 0-10

La Nigeria di Victor Osimhen vince la seconda partita su due delle Qualificazioni per l’Africans Nations Cup. L’attaccante del Napoli si è messo in mostra con una prestazione pregevole e ha messo a segno un poker e fornito due assist vincenti ai compagni: due gol di testa e due in allungo sulla difesa avversaria.

La partita contro Sao Tome and Principe è terminata 0-10 per le ‘Super Eagles’ che hanno guadagnato la prima posizione nel Girone A, in attesa della partita tra Sierra Leone e Guinea-Bissau.

Tripletta di Victor #Osimhen nello 0-8 della sua #Nigeria contro Sao Tome and Principe, gara valida per le qualificazioni alla "African Nations Cup".



Due di testa, uno in allungo. Alla Osimhen.

Victor Osimhen vero e proprio trascinatore della Nigeria. L’attaccante del Napoli ha messo a segno 4 gol e fornito anche 2 assist ai compagni per lo 0-10 finale. Dopo due giornate di African Nations Cup è anche il capocannoniere della competizione, con 5 gol segnati.

Nell’ultimo appuntamento ufficiale della stagione, il bomber del Napoli si è scatenato. Ora è pronto a godersi un periodo di riposo e poi ad unirsi al gruppo di Spalletti per il ritiro pre stagionale. Le Qualificazioni per la African Nations Cup riprenderanno a settembre.