UFFICIALE – Cinque sostituzioni regola definitiva. Cambia anche il fuorigioco?

Si è da poco conclusa la 136a Assemblea Generale Annuale tenutasi a Doha, in Qatar, e l’IFAB ha ratificato le regole che entreranno in vigore dal 1° luglio 2022.

Secondo quanto appreso da CalcioeFinanza.it, ci saranno diverse novità di regolamento a partire dalla prossima stagione. In relazione alle 5 sostituzioni, l’IFAB ha stabilito che questa norma sia introdotta in modo permanente e viene confermata anche l’attuale limitazione dei tre momenti per effettuare i cambi. Questa modificata era stata approvata durante la pandemia e poi era stata prorogata più volte.

Gianni Infantino Presidente FIFA (Getty Images)

L’IFAB ha trattato anche la situazione relativa alle sostituzioni in caso di commozione cerebrale. Ci sono aggiornamenti relativi anche ai test condotti con successo con i sistemi video per aiutare gli ufficiali di gara nel valutare le posizioni di fuorigioco. Si tratta della “tecnologia di fuorigioco semiautomatica”.

Nel corso dell’assemblea, si è affrontato anche il tema di una possibile modifica alla regola del fuorigioco. A tal proposito, ha parlato Gianni Infantino, presidente FIFA. Di seguito le sue parole:

“Con l’IFAB valutiamo una possibile modifica alla regola del fuorigioco per rendere il calcio più spettacolare e che favorisca maggiormente il calcio offensivo. Stiamo testando una nuova versione della regola del fuorigioco, è un test in corso. È un test che era stato programmato per iniziare prima del Covid, ma ora è in corso. L’obiettivo è dare più vantaggi alla squadra che attacca. Nella storia dell’Ifab la regola del fuorigioco si è evoluta un paio di volte e sempre nel senso di dare vantaggio a chi attacco. Va però valutata bene, il rischio è di fare modifiche che abbiano impatto negativi”.