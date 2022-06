FOTO – Koulibaly risponde alle accuse di razzismo su Napoli: il messaggio

Nei giorni scorsi aveva fatto molto discutere un articolo pubblicato dal quotidiano Il Giornale nel quale si parlava del trattamento ricevuto da Kalidou Koulibaly dopo il suo arrivo all’ombra del Vesuvio. Nell’articolo pubblicato da Il Giornale e firmato da Claudio De Carli viene detto che il giocatore piace alla Juventus, ma ciò che ha generato le polemiche è quanto segue:

Kalidou Koulibaly Napoli (Getty Images)

“Soldi finiti e De Laurentiis ha messo sul piatto un rinnovo a poco più della metà, circa 4 milioni a stagione che comunque sono soldi. Ma la voce che gira a Napoli è di quelle pesanti, Koulibaly si sente tradito e non è la solita manfrina vergognosa da miliardario permaloso, ha sempre accettato proposte al ribasso e quello che ha fatto e quello che ha passato è scritto.

Preso dal Genk a maggio del 2014, a Napoli ha dovuto sopportare le peggio cose, perfino schivato per strada, la scimmia, i tifosi si chiedevano se per caso De Laurentiis avesse in progetto di esportare i suoi cinepanettoni nelle Fiandre perché 8 milioni per quella massa di chili col calcio proprio non c’entrava per niente. Rafa Benitez, dopo una prima esplorazione superficiale e sotto la spinta della piazza, ha iniziato a preferirgli Miguel Angel Britos e lo ha scaraventato addirittura in panchina. Lui sempre silenzioso, mai una parola in più”.

La città di Napoli e i napoletani vengono descritti, quindi, come razzisti al punto da evitare un contatto con il giocatore e di trattarlo come una scimmia.

Koulibaly, però, non ci sta e attraverso una storia Instagram ha difeso apertamente il popolo napoletano.

Di seguito la storia Instagram del difensore azzurro: