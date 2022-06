Quale futuro per Mertens? La posizione di Roma, Lazio e Napoli

A 35 anni Dries Mertens cercherà con ogni probabilità di strappare l’ultimo grande contratto di una carriera che, inevitabilmente, giungerà a breve al termine.

Ci ha provato prima di tutto con il Napoli, ma le sue richieste da quattro milioni netti per due anni sono state ritenute eccessive da parte di De Laurentiis, impegnato nella sua politica di abbattimento del monte ingaggi.

FOTO: Getty – Napoli Mertens

Evidentemente, però, non sono soltanto gli azzurri ad essere perplessi di fronte a certe richieste. Come riporta La Repubblica, infatti, ieri la Roma si è chiamata fuori dalla corsa per l’attaccante belga, spaventata dalle elevate richieste del numero 14 (4 milioni netti e 800 mila euro di commissioni agli agenti).

C’è poi la Lazio di Maurizio Sarri, storico mentore di Mertens che da tempo aveva messo gli occhi su di lui. Anche i biancocelesti, però, sembrano spariti.

È possibile, allora, una riapertura dei dialoghi con De Laurentiis? Al momento, secondo La Gazzetta dello Sport, pare proprio di no. Quantomeno non a queste condizioni. Però, si sa, le vie del mercato sono infinite. E chissà che, in mancanza di offerte, Ciro e il Napoli non possano trovare una via di mezzo.