Ultime mercato Napoli: spunta un ostacolo per il portiere, affare in salita?

In queste ultime settimane, le prime di un mercato ancora in fase embrionale ma già nel vivo, il Napoli ha già messo a segno diversi colpi. L’estate, però, si preannuncia rovente in casa azzurra: il mercato in uscita potrebbe sancire anche qualche partenza di non poco conto, per cui la dirigenza è al lavoro per individuare i profili migliori su cui eventualmente puntare.

Non poche novità potrebbero esserci per quanto concerne il mercato dei portieri, con entrambi i due estremi difensori azzurri Alex Meret e David Ospina in bilico. Il friulano – che intanto invoca anche garanzie dal punto di vista tecnico – ha un contratto in scadenza nel 2023, mentre il colombiano non ha ancora trovato un accordo con il Napoli per prolungare l’impegno in essere valido fino al 30 giugno.

Ultime calcio Napoli: c’è un problema nella trattativa con Sirigu

In ogni caso, la sensazione è che il Napoli dovrà intervenire sul mercato per individuare almeno un estremo difensore. Tra le idee al vaglio della dirigenza partenopea, c’è la pista che porta a Salvatore Sirigu.

Salvatore Sirigu (Getty Images)

L’idea di Luciano Spalletti – così come si evince dalle colonne de Il Mattino – è quella di puntare sul sardo nel caso in cui dovesse restare in azzurro Alex Meret.

Tuttavia, secondo la medesima fonte, nelle ultime ore ci sarebbe stata una frenata: l’ex Genoa, infatti, avrebbe chiesto al Napoli un contratto biennale mentre il club gli ha offerto un solo anno. Per ora questo è l’intoppo alla trattativa che, al momento, frena l’affare.