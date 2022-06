NANDEZ NAPOLI – In attesa di entrare nel vivo, già diverse sono le società che si sono mosse in queste primissime settimane di calciomercato. Tra di esse, senza dubbio, c’è anche il Napoli, che ha messo a segno i colpi Kvaratskhelia e Mathias Olivera, oltre al riscatto di Frank Zambo Anguissa.

Le mosse del club azzurro, però, non sono destinate a finire, così come dimostrato dalla trattativa per Leo Skiri Ostigard con il Brighton e in virtù, soprattutto, di quello che può succedere in uscita. In caso di cessioni, infatti, i partenopei sono chiamati a intervenire sul mercato per rimpiazzare le eventuali partenze.

Calciomercato Napoli: su Nandez forte l’interesse della Juve

Un occhio particolare dovrà essere dedicato al centrocampo, con il futuro di Fabian Ruiz che è tutt’altro che scritto. Il suo contratto scade nel giugno del 2023, per cui non va esclusa una cessione a stretto giro in caso di mancato accordo tra le parti per un prolungamento contrattuale.

Per questo motivo, il Napoli monitora diversi profili per rimpiazzare eventualmente l’ex Betis. Tra i calciatori tenuti in considerazione, c’è da tempo Nahitan Nandez. Il centrocampista, dopo la retrocessione in Serie B e i mesi difficili a causa di attriti con la dirigenza, è destinato a lasciare il Cagliari.

Sull’uruguaiano è forte, però, anche l’interesse della Juventus che, stando a quanto reso noto da L’Unione Sarda, potrebbe inserire nell’operazione Gianluca Frabotta, contropartita che sarebbe gradita alla società di Giulini.

Una mossa che potrebbe dunque anticipare un assalto eventuale del Napoli, che intanto resta alla finestra per un calciatore gradito ormai da tempo.