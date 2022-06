Tifoso invade il campo in Macedonia per una foto con Elmas: la foto!

Impegno in UEFA Nations League per il centrocampista del Napoli, Eljif Elmas, con la sua Macedonia, che in questi minuti ha battuto la rappresentativa del Gibilterra. Un match ampiamente a senso unico, che ha visto la vittoria del numero 7 azzurro e compagni per 4-0.

I nord-macedoni hanno chiuso la questione già nel primo tempo, con le quattro reti messe a segno da Bardhi, Churlinov e la doppietta a firma di Miovski.

Tuttavia, nella seconda frazione di gioco c’è stato spazio a un’invasione di campo da parte di un tifoso dagli spalti. Quest’ultimo, si è avvicinato proprio a Elmas, scattando con lui un selfie.

Episodio che ha interrotto per pochi secondi il match, non prima che la situazione ritornasse sotto il controllo degli agenti della security presenti a bordocampo.

Elmas è poi stato sostituito al 79′, lasciando il suo posto in campo al suo compagno Grozdonovski.

Con questo successo, la Macedonia del Nord sale a quota 7 punti, facendosi dappresso alla Georgia di Khvicha Kvaratskhelia – che ha pareggiato con la Bulgaria nel match finito a reti bianche -, che guida il gruppo a 10 punti.