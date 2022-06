Olanda-Polonia, partita spettacolare al De Kuip: in gol anche Zielinski (VIDEO)

La fine dei campionati e delle varie coppe, che hanno visto protagonisti i club durante la stagione appena conclusa, ha dato il via libera alla nuova UEFA Nations League. Quest’anno, visto anche lo slittamento del Mondiale nei mesi di novembre e dicembre, la competizione è iniziata a giugno e si stano disputando diverse partite in queste due settimane di inizio mese.

Il gruppo 4 della League A è composto da Belgio, Olanda, Polonia e Galles: questa sera stanno andando in scena Olanda-Polonia e Galles-Belgio. La Polonia di Piotr Zielinski, dopo aver subito una brutta goleada per 6-1 contro il Belgio, ha tanta voglia di rivincita.

Gol Piotr Zielinski (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

La sfida di Rotterdam tra Olanda e Polonia si sta rivelando molto interessante. Dopo il primo tempo terminato per 1-0 in favore degli ospiti con gol di Cash al 18′, la ripresa si è aperta in modo scoppiettante. Al 50′ è stato proprio il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, a segnare la rete del raddoppio per la Polonia: gol facile facile a porta vuota su azione di contropiede e cioccolatino regalato da Frankowski.

Una partita che sembrava indirizzata in favore della Polonia, però, è stata subito ribaltata: due minuti dopo il gol di Zielinski, è Klaassen a mettere a segno il gol del 2-1, mentre al 56′ il gol dell’interista Denzel Dumfries ha riportato il risultato in pareggio.

Questo il video del gol di Zielinski.