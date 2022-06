Separazione tra Insigne e Pisacane? Arriva il comunicato dell’agente

Il passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto continua a far male tra i tifosi del Napoli. Il capitano azzurro, dopo 433 presenze e 122 gol, lascerà Napoli a parametro zero, visto che non si è trovato un accordo con la società per il rinnovo di contratto. Una situazione molto spinosa che ha fatto molto discutere e che rischia di ripetersi con Dries Mertens, anche lui in scadenza a fine giugno.

Pisacane e Insigne

Uno dei protagonisti del passaggio di Insigne al Toronto è stato anche il suo agente Vincenzo Pisacane. Insigne è passato da Raiola a Pisacane nel 2020, ma in mattinata era circolata una voce di una separazione tra il giocatore e l’agente campano.

È stato lo stesso Pisacane a smentire categoricamente questa notizia, tramite una storia (ricondivisa anche dallo stesso Insigne) pubblicata sul profilo ufficiale dell’agenzia. Questo il “comunicato”: “In seguito alle notizie apparse di recente su “Il Mattino”, riguardo una ipotetica interruzione del rapporto lavorativo tra Vincenzo Pisacane e Lorenzo Insigne, siamo contenti di smentire categoricamente quanto riportato. Siamo felici di collaborare con Lorenzo e fieri di esser al suo fianco”.