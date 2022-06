Napoli, la campagna abbonamenti è ancora ferma: il motivo

Nella maggior parte dei club italiani, inclusi Milan, Inter e Juventus, è già partita la campagna abbonamenti per le partite in casa relative alla stagione 2022/2023.

Nell’ultima stagione il rendimento del Napoli al Maradona è stato piuttosto deficitario, considerando che delle sette sconfitte in Serie A, cinque sono arrivate tra le mura amiche.

Eccetto che nelle ultimissime partite, non è comunque mai mancato il supporto dei tifosi. A tal proposito, per il momento non si hanno ancora notizie relative alla campagna abbonamenti del Napoli.

Come riporta La Repubblica, “il Napoli ha congelato i pagamenti previsti dalla convenzione nel periodo del Covid e sta ridiscutendo con il comune il canone d’affitto del Maradona”. Questo perché, ovviamente, lo stadio è di proprietà del comune e non della società.

Proprio a seconda di quanto verrà richiesto alla società azzurra scatterà la campagna, al momento ancora ferma nonostante il campionato scatti tra poco più di due mesi (con il sorteggio dei calendari della prossima Serie A fissato per il 24 giugno).