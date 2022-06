Prove di disgelo tra Koulibaly e il Napoli: succederà in ogni caso, con o senza rinnovo

Ogni giorno che passa è sempre più difficile che Kalidou Koulibaly possa restare al Napoli. Come confermato anche ieri sera da Sky Sport, infatti, il senegalese non rinnoverà il suo contratto con la società azzurra.

Le strade percorribili sono allora quelle di una cessione immediata (servono almeno 30 milioni di euro) oppure la permanenza per un altro anno, fino alla scadenza del contratto (il suo rapporto con il Napoli terminerà a giugno 2023).

Secondo quanto riferisce Il Mattino, tuttavia, sia in caso di rinnovo (molto difficile) che in caso di mancato prolungamento, Koulibaly ha comunicato che sarà senz’altro in ritiro a Dimaro.

FOTO: Getty – Napoli Koulibaly

Sono diverse le squadre su di lui, tra cui PSG e Chelsea, che gli avrebbe offerto un ingaggio da 10 milioni a stagione.

Sulle sue tracce – da tempo ormai – c’è anche il Barcellona, che però è alle prese con diversi problemi di natura economica. Secondo La Repubblica, infatti, era in programma un incontro tra De Laurentiis e Ramadani, il procuratore di Koulibaly, per parlare di eventuali offerte provenienti dalla Spagna.

Per il momento, tuttavia, la situazione economica del Barça non permetterà ai blaugrana di avere idee chiare sul budget da investire sul mercato almeno fino alla seconda metà del mese.