Napoli, interesse per i big del Sassuolo: Carnevali spiazza tutti

Valter De Maggio, noto giornalista, ha rivelato delle interessanti notizie di calciomercato durante la sua trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto riportato dal conduttore radiofonico, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, avrebbe fatto sapere che non ci sarebbe stato nessun contatto tra il Napoli e il club neroverde per discutere di mercato.

Il Sassuolo è reduce da una stagione conclusa all’undicesimo posto in campionato a quota 50 punti. Alcuni dei suoi calciatori hanno sorpreso in positivo per il loro rendimento ed hanno attirato di conseguenza l’attenzione delle migliori squadre d’Italia e d’Europa.

Nelle ultime settimane, quattro calciatori neroverdi erano stati accostati al Napoli: Hamed Junior Traoré, Gianluca Scamacca, Domenico Berardi e Giacomo Raspadori.

Calciomercato Napoli, Sassuolo (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

“Il Napoli non ci ha chiesto nessuno. Traoré, Scamacca, Berardi e Raspadori non sono stati chiesti dal Napoli”: queste le parole di Carnevali. L’amministratore delegato allontana così le voci di mercato che vedevano i suoi beniamini vicini al club di Aurelio De Laurentiis.

Traoré piace a molti e recentemente ha anche cambiato agente, affidandosi ai fratelli Giuffrida. Lecito immaginare che questo cambio potrebbe essere un segnale per un imminente cambio di maglia.

In caso di partenza di Victor Osimhen, si era parlato del possibile approdo di Gianluca Scamacca. L’attaccante neroverde, autore di 16 gol in campionato, ha numerose pretendenti: il suo costo si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

La partenza di Insigne – e quelle probabili di Mertens e Politano – avevano alimentato anche le indiscrezioni su Berardi e Raspadori, che giocando entrambi sugli esterni potrebbero rappresentare delle ottime soluzioni per rifondare il reparto offensivo.

Carnevali, però, smorza l’entusiasmo: il calciomercato non è ancora entrato nel vivo e si dovrà aspettare ancora qualche settimana per avere qualche notizia in più.