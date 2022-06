Ospina fa attendere, Meret verso il rinnovo: le ultime sui portieri

Per quanto concerne la situazione portieri, ancora in via di definizione, De Laurentiis è ormai da lungo tempo in attesa di David Ospina, che temporeggia alla ricerca di altre offerte. Il presidente del Napoli aveva offerto al colombiano un contratto di due anni, che però non resterà valido in eterno.

A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello sport, che approfondisce anche la situazione di Alex Meret. Il giovane portiere italiano è alla ricerca di conferme, più sul campo che sul piano economico. Il calciatore vuole un ruolo da protagonista e non è più disposto ad accontentarsi di essere relegato in panchina come secondo.

FOTO: Getty Images, Ospina

Il Napoli intanto ha già parlato di rinnovo con lui, ma la sua permanenza è sicuramente dettata dall’addio o meno di Ospina e dalle garanzie che può ricevere. Nel caso in cui non vi siano le condizioni, Meret è pronto a guardarsi intorno e a valutare nuove alternative: in Serie A il Torino è interessato a lui e ha chiesto informazioni.

Nell’attesa, è stato bloccato Sirigu, che arriverebbe a parametro zero in casa Napoli.