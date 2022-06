Mercato Napoli, Auriemma a sorpresa: “Due azzurri hanno chiesto la cessione”

Il futuro del Napoli passa certamente dal calciomercato. Gli azzurri stanno iniziando a costruire la rosa per la prossima stagione e dopo gli acquisti, ormai ufficializzati, di Olivera e Kvaratskhelia, si sta iniziando a monitorare il mercato in uscita.

Koulibaly, Fabian Ruiz e Mertens sono i calciatori più chiacchierati del club partenopeo: hanno contratti in scadenza a giugno o nel 2023 e non ci sono ancora margini né spiragli di rinnovo, ad oggi. Ma, considerate le trattative per il reparto offensivo, anche Politano e Zielinski sono a rischio addio immediato.

Zielinski Napoli (Getty Images)

Auriemma rivela: “Zielinski e Politano vogliono andare via”

Ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione ‘Si Gonfia La Rete‘, Raffaele Auriemma ha parlato dei movimenti di calciomercato del Napoli. Secondo il giornalista, Matteo Politano e Piotr Zielinski sono sul piede d’addio.

Gli stessi calciatori, parlando con la società, sembrano intenzionati a chiedere la cessione per andare a trovare spazio altrove e provare nuove esperienze.

“Politano e Zielinski hanno detto che gli farebbe piacere andare altrove. I calciatori li devi trattenere se hanno voglia di restare, altrimenti è meglio venderli”.

Ad oggi, pare che Matteo Politano sia sulla lista mercato del Valencia di Gennaro Gattuso e presto potrebbe arrivare un’offerta ufficiale. Il suo agente ha già ammesso che si stanno guardando altrove e il suo addio sarebbe rimpiazzato dall’arrivo di Federico Bernardeschi.