Nigeria-Sierra Leone, Osimhen protagonista: l’attaccante azzurro porta in vantaggio i suoi (VIDEO)

Con la fine dei campionati, è arrivato il momento di lasciare spazio alle Nazionali. Lo slittamento del Mondiale nei mesi di novembre e dicembre ha dato la possibilità alle squadre nazionali di disputare le altre gare in programma.

In Europa è partita la nuova edizione della UEFA Nations League, ma in Africa si stanno disputando le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2023.

Victor Osimhen (Photo by PIUS UTOMI EKPEI/AFP via Getty Images)

Nella giornata di oggi, si sta disputando la prima giornata del Gruppo A che comprende Nigeria, Sierra Leone, Guinea-Bissau e São Tomé e Príncipe.

La Nigeria di Victor Osimhen sta giocando in casa contro la Sierra Leone e il risultato, a fine primo tempo, vede la nazionale del bomber del Napoli in vantaggio per 2-1.

A passare in vantaggio, però, è stata la Sierra Leone: gol di Morsay dopo 11 minuti. Vantaggio che è durato solo cinque minuti: al 16′ è stato l’ex Arsenal, Alex Iwobi a pareggiare i conti.

Il gol del vantaggio, invece, è stato segnato proprio da Victor Osimhen. L’attaccante azzurro ha segnato una rete da vero rapace d’area: gol “in spaccata” con il destro dopo un colpo di testa di Simon.

Ecco il video del gol: